نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة.. كولر يستقر على عودة هذا الثنائي في مواجهة الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة كل من ياسر إبراهيم وأليو ديانج ثنائي الفريق، للقائمة أمام الجونة، بالدوري الممتاز.

عودة ياسر وديانج أمام الجونة

ويعيد كولر إبراهيم وديانج، مرة أخرى للمباريات عقب تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهما، وتسببت في إبعادهما عن مباريات الفريق الأخيرة.

وكان ياسر إبراهيم يعاني من إصابة بالعضلة الخلفية فيما خضع أليو ديانج لجراحة منظار الركبة، وانتهى الثنائي من البرنامج العلاجي وباتا جاهزان للمشاركة، حسب تأكيدات الجهاز الطبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الجونة، مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.