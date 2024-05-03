نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليابان بطلا لكأس آسيا دون 23 عاما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن المنتخب الياباني من الفوز بكأس آسيا لكرة القدم دون 23 عاما والتي إختتمت قبل قليل بالدوحة بعدما تغلب على منتخب أوزبكستان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد الرياضي.

المنتخب الياباني تمكن من تسجيل هدف اللقاء الوحيد بواسطة يامادا اراكي بتصويبة قوية عند الدقيقة 92، اللحظات الأخيرة من اللقاء شهدت إثارة كبيرة بعد عودة حكم المباراة لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء لمنتخب أوزبكستان قام بتنفيذها أويبيك روستاموف ليتصدى لها الحارس الياباني كوكوبو ببراعة لتضيع فرصة إدراك التعادل للمنتخب الأوزبكي.

جدير بالذكر أن منتخب اليابان وأوزبكستان والعراق وهي الثلاث منتخبات الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى قد ضمنت مشاركتها بأوليمبياد باريس 2024 بينما يخوض منتخب إندونيسيا صاحب المركز الرابع مواجهة فاصلة أمام منتخب غينيا من أجل قطع تذكرة العبور إلى الأوليمبياد عبر بوابة الملحق العالمي.