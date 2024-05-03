نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة الجونة التي تجمع الفريقين مساء غد السبت، ضمن منافسات بطولة ‏الدوري الممتاز.



وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب مختار التتش، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل الانتقال إلى ‏التدريبات البدنية والخططية في الملعب.‏

كما عقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون لمناقشة بعض الجوانب الخاصة بالاستعداد للمباراة، التي تقام في السابعة مساء غد على ا‏ستاد القاهرة الدولي.‏

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ‏الأربعاء الماضي على استاد برج العرب، ورفع الفريق ‏رصيده إلى 24 نقطة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء غد السبت في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.