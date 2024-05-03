نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة الجونة التي تجمع الفريقين مساء غد السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب مختار التتش، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل الانتقال إلى التدريبات البدنية والخططية في الملعب.
كما عقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون لمناقشة بعض الجوانب الخاصة بالاستعداد للمباراة، التي تقام في السابعة مساء غد على استاد القاهرة الدولي.
وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي على استاد برج العرب، ورفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء غد السبت في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.