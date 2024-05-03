الشناوي يشارك في تدريبات الأهلي استعدادًا للقاء الجونة

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أحمد جودة - القاهرة - شارك محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بالمران الجماعي للمارد الأحمر استعدادًا لمواجهة الجونة، عند السابعة مساء غد السبت، في إطار منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

الشناوي ينتظم في تدريبات الأهلي

غاب محمد الشناوي عن مباراة الإسماعيلي رغم تعافيه من إصابته مع بالكتف ولكن اشتكى من آلام في الركبة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة الجونة التي تجمع الفريقين مساء غد السبت، ضمن منافسات بطولة ‏الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب مختار التتش، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل الانتقال إلى ‏التدريبات البدنية والخططية في الملعب.‏

كما عقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون لمناقشة بعض الجوانب الخاصة بالاستعداد للمباراة، التي تقام في السابعة مساء غد على ا‏ستاد القاهرة الدولي.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة في السابعة مساء غد السبت في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.