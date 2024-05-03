الاتحاد السكندري يقتنص فوزًا ثمينًا من بلدية المحلة بثنائية (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري يفوز على بلديلة المحلة 2-1

افتتح الأنجولى كريستوفر مابولولو التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 43 ثم نجح فريق بلديه المحله فى التعادل عن طريق هشام صلاح مدافع الاتحاد السكندرى بالخطأ في مرماه قبل أن يسجل عبد الغنى محمد الهدف الثاني للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 76.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 32 نقطة ويتجمد رصيد بلديه المحله عند 19 نقطة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى فى معظم فتراتها وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين عدا بعض الهجمات القليلة.

وفى الشوط الأول لاحت فرصه للاتحاد السكندرى عن طريق عبد الغنى محمد وفرصة أخرى للبلديه عن طريق أحمد رضا لم يتم استغلالها قبل أن يحتسب وليد عبد الرازق حكم المباراة ضربة جزاء للاتحاد السكندرى بسبب عرقلة بواتنج مهاجم الاتحاد السكندرى داخل منطقة الجزاء ليسجل مابولولو الهدف الأول للاتحاد السكندرى وينتهى الشوط الأول بهذة النتيجة.

وفى الشوط الثانى لم تتغير الأمور كثيرًا وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب إلى ان نجح بلديه المحله فى ادراج التعادل فى الدقيقة 63 عن طريق هشام صلاح مدافع الاتحاد السكندرى عندما سجل بالخطأ في مرماه.

وعقب هدف البلدية؛ لجأ الاتحاد السكندرى للهجوم وهدد مرمى البلديه وأسفر ذلك عن تسجيل هدف الثانى للفريق الأخضر فى الدقيقة 76عندما مرر بواتنج تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء نجح عبد الغنى محمد فى تسجيلها فى المرمى ليتقدم الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تفوقا لبلديه المحله الذى هدد مرمى الاتحاد السكندرى وكاد وحيد محسن لاعب بلديه أن يحرز هدف التعادل للبلديه إلا أن الكرة مرت خارج المرمى لتنتهى المباراة بتقدم الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.