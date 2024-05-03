نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يستبعد 11 لاعبًا من قائمة الأهلي أمام الجونة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ١١ لاعبًا من قائمة الفريق الأحمر لمباراة الغد أمام الجونة. ويلتقي الأهلي ضيفه الجونة غدًا السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. واستبعد كولر كلًا من:-

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر وأليو ديانج وحمزة علاء ومحمد الضاوي كريستو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس ومحمد مجدي أفشة.