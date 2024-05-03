نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، قائمة المارد الأحمر لمواجهة الجونة المرتقبة في الدوري المصري، غدًا السبت.

ويلتقي الأهلي ضيفه الجونة غدًا السبت، على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الجونة، كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول – خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال

الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – إمام عاشور – رضا سليم – كريم نيدفيد – بيرسي تاو – حسين الشحات

الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي