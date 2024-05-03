نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة ببورسعيد تواصل فعاليات مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد ( إدارة الرياضة ) صباح اليوم الجمعة ٣ / ٥ / ٢٠٢٤، تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية وذلك بمنطقة حي الزهور ببورسعيد.

يأتى ذلك ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة

يستهدف المشروع نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، من مشي، وجري، وتمرينات رياضية، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض





وذلك برعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة

و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومتابعة ميدانية /خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة .

الجدير بالذكر أن برنامج تنشيط الرياضة بالأحياءالسكنية ضمن المشروعات القومية التي يديرها عمرو الحداد وكيل الوزارة - رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وتنال اهتماما بالغا من الدكتورة غاده جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وذلك تحت إشراف، محمد حبيب منسق المشروع، أحمد الغضبان منشط رياضي.