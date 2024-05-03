نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقجع يرد على اتهامه بتعيين حكام مباريات المغرب في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على الشائعات التي تتحدث عن محاولاته التأثير على لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لصالح الأندية والمنتخبات الوطنية المغربية.

لقجع: لو أتحكم بتعيين الحكام لكانت المغرب توجت بكأس إفريقيا

قال لقجع خلال تصريحات عبر أون تايم سبورت: "لو كانت لدي السلطة في تعيين الحكام، لكان المغرب قد توج بكأس أمم إفريقيا".

وأضاف لقجع في تصريحاته: “منذ تأسيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لم يكن هناك أي مسؤول مغربي يشغل منصبًا في لجنة التحكيم الإفريقية”.

تابع: "هذا يزيد من صعوبة الادعاءات التي تحيط به وبالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".