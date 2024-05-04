نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يدرس ضم نجم بايرن ميونخ في الصيف المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني ليس واثقًا بشأن استهدافه للتعاقد مع الألماني جوشوا كيميتش في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يخشى من أن جوشوا كيميتش لن يكون في متناول اليد بالنسبة لهم، حيث يبدو بأن بايرن ميونخ مستعد للمطالبة برسوم انتقال باهظة للتخلي عن كيميتش البالغ من العمر 29 عامًا.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كيميتش يعتبر الخيار المُفضل لدى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة لدور لاعب المحور في خط الوسط إلا إن بايرن ميونخ لا يزال واثقًا من قدرته على تجديد عقد كيميتش في الميركاتو الصيفي المقبل.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بايرن ميونخ يُفضل خسارة كيميتش مجانًا عند نهاية عقده في الموسم المقبل بدلًا من بيعه بسعرٍ زهيد.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة متردد بشأن استهداف كيميتش لهذا السبب، حيث أنهم غير واثقين من تقديم عرض بقيمة تتراوح ما بين 35 مليون يورو أو 40 مليون يورو بينما يسعى بايرن ميونخ في الأساس للحصول على مبلغ 50 مليون يورو من أجل بيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من أن تشافي قد يُفضل كيميتش فمن المؤكد أن برشلونة سيريد لاعب آخر قادر على إيقاف كمية كافية من الهجمات الدفاعية للسماح للاعبي الوسط الآخرين بالتقدم، حيث يعمل كيميتش دائمًا مع لاعب أكثر دفاعًا في خط الوسط وقد انتشر أيضًا في وقتٍ سابق أن كيميتش لديه شكوك حول قدرات برشلونة المالية على التعاقد معه.