مونبلييه يهزم تولوز في الدوري الفرنسي

مونبلييه يهزم تولوز في الدوري الفرنسيفاز فريق مونبلييه على مضيفه تولوز 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل تيجي سافانير وخليل فياض هدفي الفوز لفريق مونبلييه في الدقيقتين 27 و81، فيما سجل هدف تولوز الوحيد تيس دالينغا في الدقيقة 34.

وحقق مونبلييه انتصاره العاشر في البطولة ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر، وتلقى تولوز الخسارة الثانية عشرة ليظل برصيد 40 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز لانس على لوريان بهدفين دون رد سجلهما إيلي واهي وديفيد كوستا في الدقيقتين 56 و81.

وبالنتيجة رفع لانس رصيد إلى 49 نقطة في المركز السادس بعدما حقق انتصاره الرابع عشر، فيما تلقى لوريان الخسارة السابعة عشرة ليظل في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

وتشهد الجولة اليوم السبت أربع مباريات تجمع، لوهافر وستراسبورغ، وموناكو وكليرمون، وميتز ورين، وستاد بريست ونانت.