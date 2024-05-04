قيس عشيش يتأهل إلى نهائي بطولة آسيا للملاكمة للشباب

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رياض - احمد صلاح - تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، قيس عشيش، الجمعة، إلى نهائي بطولة آسيا للشباب وتحت 22 عاماً والمقامة في العاصمة الكازاخستانية أستانا.



ونجح قيس عشيش في التأهل إلى نهائي منافسات فئة الشباب لوزن تحت 57 كغم وذلك بعد فوزه على اللاعب الكازاخستاني كوشيرباييف محققاً انتصاره الثالث على التوالي.



وسيلتقي قيس عشيش في النهائي يوم الإثنين المقبل مع اللاعب الأوزبكي نادر بيك ألابيرجانوف.



بدوره اكتفى اللاعب نظمي جرادات (وزن 67 كغم) - فئة الشباب في تحقيق الميدالية البرونزية وذلك بعد أن خسر لقاء الدور نصف النهائي أمام الأوزبكي محمد عزيزبيك .