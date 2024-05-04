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أحمد جودة - القاهرة -



رد مصطفى محمود عفروتو، لاعب الأهلي السابق ودياموند الحالي على الانتقادات التي توجه له بشأن التقصير خلال مسيرته مع كرة القدم.

عفروتو يرد على انتقادات "التقصير والكسل"



وقال مصطفى عفروتو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أزمة جيلي من اللاعبين أننا رأينا الأمور الجيدة في البداية".



وأضاف: "التقصير؟ تواجدت في الأهلي منذ 1997، وكنت محظوظًا بالتواجد مع الجيل الذهبي للنادي الأهلي، وأي لاعب كان يتمنى أن يلتقط الصور معهم، وأحكي لأبنائي عن اللعب مع هذا الجيل".



وأضاف: "الكسل؟ عندما أجد المدرب يدفع بلاعبين لا يشاركون منذ فترة على حسابي أو لاعبين يشاركون بدلًا مني وهم في غير مركزي، فهذا يدفعني للتراجع".



وتابع: "أصعب شيء حدث لنا هو أننا رأينا الأمور الجميلة أولًا، وعندما تغادر النادي وتجد أن هناك عشوائية كبيرة في الأندية الأخرى، فهذا لا يساعدنا على التألق".



وأكمل: "قبل الانتقال لدياموند كنت قريب من أحد الأندية الأردنية، لكن حدث اختلاف في وجهات النظر، بعد تغيير الاتفاق المبدئي، وبعدها جاء لي عرض من نادي دياموند، الذي وجدت لديه مشروع كبير، وهذا دفعني للتوقيع على بياض مع النادي".



وواصل: "تشجعت لوجود مندوه الحسيني، أمين صندوق الزمالك السابق ورئيس نادي دياموند، وهو يريد أن نتواجد في الدوري الممتاز خلال 3 مواسم.. رئيس النادي يوفر لنا كل شيء ويتعامل معنا كأب، والنادي به منظومة متكاملة".



وأتم مصطفى عفروتو تصريحاته قائلًا: "أشكر المندوه حسيني، الذي نهديه الصعود لدوري القسم الثاني، ونشكر جميع المسئولين في النادي، الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا مع اللاعبين".