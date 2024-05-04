نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقطع الطريق على باريس سان جيرمان في صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الصفقة التي قطعها نادي ريال مدريد الإسباني على نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ريال مدريد يخطط لضم فرانكو ماستانتونو

ويخطط نادي باريس سان جيرمان إلى تعزيز صفوف فريقه خلال سوق الانتقالات الصيفي من خلال التعاقد مع لاعبين مميزين يكون لهم تأثير على نتائج الفريق حال التعاقد معهم مباشرة.

ومن أبرز هؤلاء النجوم هو اللاعب فرانكو ماستانتونو، جوهرة نادي ريفر بليت الذي يضعه نادي باريس سان جيرمان ضمن أولوياته، وانضم ريال مدريد إلى سباق التعاقد معه.

ويقدم ماستانتونو أداء مميز جدًا مع نادي ريفر بليت، حيث نجح من خلال ذلك الأداء في خطف الأضواء نحوه من كل مكان واهتمام العديد من كبار الأندية بالحصول على خدماته.

وسيكون تعاقد أحد الأندية مع صاحب الستة عشر عامًا أمرًا صعبًا للغاية، حيث سيتطلب التوقيع معه إلى دفع 45 مليون يورو نظير الشرط الجزائي الخاص به وقد يزداد إلى 50 مليون في حال خرج قبل أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات.