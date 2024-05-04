برشلونة يتخلى عن نجم الفريق والسبب مثير

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قرر التخلي عن خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، في ظل سعيه لبدء موسم متكامل خالي من أي مشاكل.

برشلونة يتخلى عن نجم الفريق

ويحاول برشلونة التخلص من اللاعبين الذين لا يمثلون للفريق أي شيء، بجانب إخراج اللاعبين أصحاب الأجور العالية أو تخفيض ما يتقاضونه من أجل استمرار مصلحة الفريق.

وفي سياق ذلك، فقد أكدت التقارير الصحفية أن برشلونة كان لا ينوي التضحية بخدمات المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال الفترة القادمة واستمراره مع الفريق موسم جديد.

ويتقاضى ليفاندوفسكي مع برشلونة مبلغًا ضخمًا ومن المقرر أن يرتفع خلال الموسم الجديد وهو ما لا يستطيع نادي برشلونة تحمله خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وبسبب تلك الأزمة سيكون مصير ليفاندوفسكي داخل برشلونة في خطر حيث أنه سيكون مضطر لاختيار أحد الخيارين وهو تخفيض راتبه أو النظر إلى أحد العروض المقدمة له لبيعه.