ديكلان رايس يعلق على فوز آرسنال ومنافسة مانشستر سيتي على لقب البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - أكد لاعب وسط فريق آرسنال، ديكلان رايس، أن مواجهة فريق بورنموث لم تكن بالسهولة التي توقعوها قبل بداية المباراة اليوم في إطار الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حقق آرسنال الفوز على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب "الإمارات".

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد آرسنال إلى 83 نقطة مؤقتًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 48 نقطة في المركز العاشر.

ديكلان رايس يعلق على فوز آرسنال ومنافسة مانشستر سيتي

وفي حديثه مع شبكة "TNT Sports"، قال لاعب وسط آرسنال ديكلان رايس: "في الشوط الأول، كانت السيطرة من جانبنا، كان بإمكاننا تسجيل أربعة أو خمسة أهداف، شعرت بالفرصة للتسجيل وصناعة الأهداف وحصد النقاط الثلاث، كان ذلك ما كنا بحاجة إليه".

وأضاف: "أحب المساهمة، إنه شعور رائع، كانت النتيجة كبيرة، كان بورنموث في حالة جيدة إلى حد ما، وهم فريق قوي، وكنا ندرك أن المباراة اليوم لن تكون سهلة".

وبخصوص ركلة الجزاء التي نفذها ساكا، أشار رايس: "بعد الفشل في تنفيذ ركلة الجزاء في بطولة أوروبا، عمل بجد على تحسين ركلات الترجيح وينفذها بنجاح في اللحظات الحاسمة".

وفيما يتعلق بالصراع على لقب الدوري، قال: "لم أكن هنا العام الماضي، لكن يمكنني أن أشعر بأننا نتحمل هذا الضغط، فمانشستر سيتي هم آلة ولا يخسرون كثيرًا، ولكن في كرة القدم يمكن حدوث المفاجآت والمعجزات، علينا فقط أن نحافظ على تركيزنا".