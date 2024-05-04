نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة سموحة لمواجهة الزمالك في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفنى لفريق سموحة عن اختيار 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمباراة الزمالك المقرر لها فى السابعة مساء غدًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

قائمة سموحة لمواجهة الزمالك في دوري نايل

وضمت القائمة كلا من: الهانى سليمان، محمد أشرف، محمد المغربى، مصطفى ميدو، بركات حجاج، أحمد خالد، دوكودودو، ابوبكر ليادى، لحسن دهدوه، عمرو قلاوه، إسلام جابر، أحمد كناريا، جستايس ارثر، اجاى، الحبيب حسن، حسام حسن، فادى فريد، محمد سعيد، طارق علاء، مصطفى البدرى.

ويغيب عن الفريق كلا من عبد الرحمن عامر، حمدى علاء، محمود وحيد للإصابة.

ويحتل سموحه المركز السابع برصيد 28 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.