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أحمد جودة - القاهرة - بنها يحقق فوزا غاليا على بطا في دوري القسم الثالث

حقق فريق بنها الفوز بهدف نظيف أمام نظيره مركز شباب بطا في الجولة الأخيرة ضمن منافسات القسم الثالث المجموعة السادسة "القاهرة "



بدأت المباراة قوية من جانب الفريق البنهاوي وحاول التسجيل ولكن لم ينجح في اختراق دفاع بطا

ودخل فريق بطا المباراة وزادت نسبة الاستحواذ لصالحه

وهدد مرمي بنها ولكن الكرة علت العارضة



تتابعت محاولات بطا على مرمي بنها

وعاد الفريق البنهاوي في الوقت القاتل الدقيقة 86 وسجل الهدف عن طريق "عجوة"

الفوز يرفع رصيد بنها إلي النقطة 61 في المركز الثاني ويتجمد رصيد بطا عند النقطة 25 في المركز الثاني عشر



خاض فريق بنها المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمي: أحمد الشربيني



خط الدفاع: هشام وهب،عبدالله عبدالنبي،محمد كفته،أحمد عبدالله



خط الوسط:أحمد يحي، أحمد سمير،سعد سمير،إسلام شحته



خط الهجوم:علي الجنايني، عبدالخالق عواد



بينما تشكيل بطا كان مكون من

في حراسة المرمي " إبراهيم الشحات

خط الدفاع: إيهاب محمد، قشطة، صقر، أرنوب



خط الوسط: كعبورة، محمد علاء، العربي،نبيل



خط الهجوم: سيكا أحمد عادل