ريال مدريد ينتصر على قادش بثلاثية ويقترب من حسم لقب الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق ريال مدريد بشكل هام على فريق قادش بنتيجة 3-0 في مباراتهما ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ريال مدريد ينتصر على قادش بثلاثية

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيلة تضم عددًا من اللاعبين الاحتياطيين، حيث شارك حارس المرمى كورتوا الذي عاد من الإصابة، ولعبوا أردا جولر وخوسيلو وإبراهيم دياز في الهجوم، بينما عاد إيدير ميليتاو للتشكيلة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

في الشوط الثاني، برز كورتوا بتألقه وأنقذ هجمة خطيرة من راموس في الدقيقة 49، ومن ثم أضاع أردا جولر فرصة بالغرابة من ركلة حرة مباشرة.

وفي الدقيقة 51، قرر إبراهيم دياز حسم النتيجة بنفسه، إذ مر من مدافع قادش ببراعة وسدد كرة صاروخية بقدمه اليمنى في المرمى، مسجلًا الهدف الأول لفريقه.

سيطر ريال مدريد على مجريات اللعب بفضل أداء لاعبين مثل مودريتش وجولر ودياز، وعندما قرر المدرب كارلو أنشيلوتي إشراك جود بيلينجهام بدلًا من أردا جولر في الدقيقة 65، لم يحتاج جود إلى الكثير للتألق، إذ سجل الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط من دخوله الملعب بعد تمريرة من إبراهيم دياز.

فريق قادش قام بعدة تغييرات في التشكيلة، لكن ريال مدريد كان يسيطر بشكل كامل على اللعب، وسجل خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 94 بعد تمريرة رائعة من ناتشو فرنانديز.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 87 نقطة في المركز الأول، في حين يتجمد رصيد قادش في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.

هذا الفوز يجعل ريال مدريد في انتظار تعثر فريق برشلونة في مباراته مع جيرونا، وإذا حدث ذلك، فسيتوج ريال مدريد رسميًا بلقب الدوري الإسباني.