الإصابة تبعد لاعب بايرن ميونخ عن مباراة ريال مدريد في إياب الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - قبل مواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تلقى فريق بايرن ميونخ الألماني ضربة مؤلمة بإصابة أحد أهم لاعبيه؛ في مباراتهم الأخيرة ضد شتوتجارت في الدوري الألماني، تلقى بايرن هزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الإصابة تبعد لاعب بايرن ميونخ عن مباراة ريال مدريد

أثناء هذه المباراة، أصيب رافائيل جيريرو، لاعب بارز في صفوف بايرن ميونخ، وتم استبداله بعد 17 دقيقة فقط، حيث دخل ليون جورتسكا بدلًا منه.

وفيما بعد، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن جيريرو غادر الملعب بعد نهاية المباراة على عكازين، مما يشير إلى صعوبة لحاقه بالمباراة المقبلة ضد ريال مدريد.

رافائيل جيريرو شارك في مباراة الذهاب ضد ريال مدريد، حيث دخل بديلًا في بداية الشوط الثاني، وقد أدى أداءً مميزًا ساهم في تسجيل هدفين لفريقه، بعدما استبدل جورتسكا ونجح في تنشيط وسط ملعب بايرن ميونخ.