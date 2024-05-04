نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بيراميدز يحاضر في البرنامج التعليمي للمدربين بمشاركة بنفيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حاضر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، مدربي البرنامج التعليمي للمدربين والذي يقيمه نادي بيراميدز بالتعاون مع نادي بنفيكا البرتغالي في إطار اتفاقية التعاون والشراكة والتي تجمع بين الناديين في مختلف الجوانب.

مدرب بيراميدز يحاضر في البرنامج التعليمي للمدربين

وحاضر مدرب نادي بيراميدز، المدربين المشاركين في الدورة بعدما ألقى عليهم محاضرة نظرية تتعلق بأحدث طرق التدريب في عالم كرة القدم، قبل المحاضرة العملية بملعب الدفاع الجوي، لمشاهدة طرق اللعب على الطبيعة داخل أرض الملعب وشكل التنفيذ الخططي تحت إشراف المدرب الكرواتي.

يذكر أن البرنامج التدريبي الذي يقيمه نادي بيراميدز للمدربين بالتعاون مع نادي بنفيكا هو الأول، ويقدم شهادة معتمدة للمدربين، وشهدت إقبالا غير مسبوق من جانب المدربين للتسجيل والحضور.

وشارك عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والبرتغالية والمدربين في الدورة التدريبية وإلقاء محاضرات نظرية وعملية للمدربين، والتركيز على التدريب في مراحل الشباب والناشئين لبناء شخصية اللاعب صغير السن وجعل مستقبل كرة القدم أفضل.