الرياضة

صعود البلاستيك لدوري القسم الثاني

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صعود البلاستيك لدوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج منافسات الجولة السادسة والعشرين الجولة  الاخيرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث  عن التالى..


- صعود فريق  البلاستيك بقيادة احمد عبد الغني للقسم الثاني   بعد فوزه على فريق الماظه الهابط  للدوري القسم الرابع بقيادة رمضان عبد الستار بهدفين نظيفين سجلها  حسن عبده ومحمد تريكه.


-  فوز فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن  على فريق شباب بطا  بقيادة شريف رضا بهدف دون رد سجله أحمد نصر 


-فوزفريق شباب طوخ بقيادة عمرو جلال على فريق المطرية  بقيادة احمد البدري  بهدفين مقابل هدف.


-  فوز فريق المرج بقيادة محمد شعرواي مع فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر بهدفين مقابل هدف.


-  فوز فريق القناطر الخيريه  بقيادة محمود طه  على فريق أسكو  بقيادة أشرف ابو رجيلة  بهدفين مقابل هدف 

-فوز فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر علي فريق شباب ابو السعود متذيل المجموعه بقيادة تامر الباشا   بهدفين نظيفين.


-  فوز فريق شباب قليوب  بقيادة احمد عبد النبي على فريق الطيران بقيادة محمد عباس   بهدفين مقابل هدف.


.ترتيب المجموعة 


1-البلاستيك 61 نقطة 
2-بنها      61 نقطة 
3-طوخ   52 نقطة 
4-المرج   42 نقطة 
5- شباب قليوب 37 نقطة 
6-الطيران 35 نقطة 
7- هليوبوليس 34نقطة 
8-اسكو   30 نقطة 
9- المطرية 29 نقطة 
10-القناطر الخيريه 28نقطة 
11- شباب بطا   25 نقطة 
12-بهتيم 25نقطة
13-ألماظة 21 نقطة 
14-أبوالسعود 10 نقاط

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا