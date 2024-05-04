نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صعود البلاستيك لدوري القسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج منافسات الجولة السادسة والعشرين الجولة الاخيرة للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث عن التالى..
- صعود فريق البلاستيك بقيادة احمد عبد الغني للقسم الثاني بعد فوزه على فريق الماظه الهابط للدوري القسم الرابع بقيادة رمضان عبد الستار بهدفين نظيفين سجلها حسن عبده ومحمد تريكه.
- فوز فريق بنها بقيادة محسن عبد المحسن على فريق شباب بطا بقيادة شريف رضا بهدف دون رد سجله أحمد نصر
-فوزفريق شباب طوخ بقيادة عمرو جلال على فريق المطرية بقيادة احمد البدري بهدفين مقابل هدف.
- فوز فريق المرج بقيادة محمد شعرواي مع فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر بهدفين مقابل هدف.
- فوز فريق القناطر الخيريه بقيادة محمود طه على فريق أسكو بقيادة أشرف ابو رجيلة بهدفين مقابل هدف
-فوز فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر علي فريق شباب ابو السعود متذيل المجموعه بقيادة تامر الباشا بهدفين نظيفين.
- فوز فريق شباب قليوب بقيادة احمد عبد النبي على فريق الطيران بقيادة محمد عباس بهدفين مقابل هدف.
.ترتيب المجموعة
1-البلاستيك 61 نقطة
2-بنها 61 نقطة
3-طوخ 52 نقطة
4-المرج 42 نقطة
5- شباب قليوب 37 نقطة
6-الطيران 35 نقطة
7- هليوبوليس 34نقطة
8-اسكو 30 نقطة
9- المطرية 29 نقطة
10-القناطر الخيريه 28نقطة
11- شباب بطا 25 نقطة
12-بهتيم 25نقطة
13-ألماظة 21 نقطة
14-أبوالسعود 10 نقاط