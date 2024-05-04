حمدي فتحي يحصد أولى بطولاته مع الوكرة بالفوز بكأس قطر

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الدولي المصري حمدي فتحي من حصد أولى ألقابه مع فريق الوكرة القطري بعدما إنتقل إليه مطلع الموسم الحالي قادما من ناديه السابق الأهلي المصري بعدما تغلب الوكرة على الريان بهدف في المباراة النهائية لكأس قطر التي أقيمت على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل الرياضي.

حمدي فتحي يحصد أولى بطولاته مع الوكرة

هدف اللقاء الوحيد سجله ناصر اليزيدي لاعب الوكرة عند الدقيقة 80 من زمن اللقاء بعدما إستغل تمريرة دالا السحرية ليجد نفسه في مواجهة مرمى الريان حيث أودعها ببراعة كبيرة لم يتمكن حارس الريان من إبعادها عن مرماه.

وشارك لاعبنا الدولي المصري حمدي فتحي في اللقاء أساسيا وشارك في المباراة بالكامل وقدم مباراة قوية رفقة زملاؤه في الفريق.

جدير بالذكر أن الوكرة سبق وحقق لقب كأس قطر لمرة وحيدة عام 1999 قبل أن يغيب لفترة طويلة عن التتويج والبطولات وبعد غياب طويل عن الفرحة بين أهل جنوب قطر تمكن الوكرة اليوم من إعادة البسمة على وجوه محبيه من الحاضرين بملعب المباراة.

وتأهل الوكرة للمباراة النهائية بعدما تمكن من الفوز على السد بركلات الترجيح بينما تأهل الريان إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الغرافة حيث تقام البطولة بين رباعي المقدمة بدوري نجوم قطر والتي فاز بها السد مؤخرا وحل الريان وصيفا والغرافة ثالثا ثم الوكرة رابعا.