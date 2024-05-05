نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة الأرض المحروقة.. تعليق ناري من مرتضى منصور بعد تتويج سيدات الزمالك بإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على تتويج الفريق الأول لكرة الطائرة بالقلعة البيضاء "سيدات"، بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الثانية على التوالي.

وتُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2، في نهائي البطولة، ليتأهل الفريق إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

مرتضى منصور يعلق على تتويج الزمالك ببطولة إفريقيا

نشر مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ألف مبروك لفتيات أحمد مرتضي الذين فعلوا المستحيل ليسعدوا الملايين من جماهير الزمالك العظيمة بحصولهن علي بطولة إفريقيا للعام الثاني علي التوالي".

وتابع: "مبروك لأحمد مرتضي الذي اجتهد لتكوين هذا الفريق العظيم، وسؤالي لحسين كشري وباقي أتباع ممدوح عباس واللاعب المتآمر رغم إني أعدته من الممات الرياضي لماذا تتظاهرون بالفرحة وترقصون".

وشدد: "مش دول البنات اللي أحد الأشخاص في مجلس إدارة الأهلي اتكلم علشان يشتريهم ده أول إمبارح فقط والأهلي رفض والإعلامي الأهلاوي فضحكم".

واختتم مرتضى منصور قائلا: "بيتهيألي البطولة دي من ضمن صفقة الأرض المحروقة".