نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 5- 5- 2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإسبانية عن مواعيد مباريات الدوري الإسباني من أجل متابعة نجومه المتألقين سواء في بطولة الليجا أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وحسم ريال مدريد، لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، حيث يحتل صدارته برصيد 87 نقطة بينما جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 73 نقطة في حين فجر جيرونا مفاجأة واقتنص المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الليجا في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الليجا:

- أوساسونا × ريال بيتيس: الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- سيلتا فيجو × فياريال: الساعة 5 وربع مساء بتوقيت مصر

- فالنسيا × ديبورتيفو ألافيس: الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- رايو فاليكانو × ألميريا: الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- إشبيلية × غرناطة: الساعة 10 مساء بتوقيت مصر