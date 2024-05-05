نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجمة الزمالك تعلن اعتزالها بعد التتويج ببطولة إفريقيا للطائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ياسمين نوح آدم، قائدة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، اعتزالها، عقب التتويج ببطولة إفريقيا للأندية، بعد رحلة دامت لأكثر من 28 عامًا داخل القلعة البيضاء.

ياسمين نوح تعتزل بعد تتويج الزمالك ببطولة إفريقيا

وجهت ياسمين نوح، الشكر للاعبات الفريق، والجهاز الفني بقيادة أحمد فتحي، على ما بذلوه من مجهود للتتويج باللقب.

وأهدت قائدة الزمالك، الفوز بالبطولة الأفريقية، لجماهير القلعة البيضاء، التي دعمت وساندت الفريق خلال الفترة الماضية.

وتُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة إفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، في نهائي البطولة.