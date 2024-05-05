نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد 5- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع “دوت الخليج الرياضي” في التقرير التالي، مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد الموافق 5- 5- 2024 في مختلف البطولات المحلية والعالمية. مباريات الدوري الإنجليزي اليوم تشيلسي × وست هام يونايتد: في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports HD 1 برايتون ضد أستون فيلا: الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت أبو ظبي، وذلك عبر قناة beIN Sports HD 2 ليفربول × توتنهام: الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1 مباريات الدوري المصري الممتاز سموحة × الزمالك: الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة ‎OnTime Sports‎. مباريات الدوري الإيطالي اليوم ميلان × جنوي: في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر - AD Premium 1. روما × يوفنتوس: الساعة 9:45 مساءً، عبر ٤ AD SPORTS Premium 1.