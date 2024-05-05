نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من اتحاد الكرة على تصريحات فوزي لقجع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، على تصريحات فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية، بشأن أزمة استضافة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 بين الأهلي والوداد.

وكان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أكد عدم تقدم مصر باستضافة نهائي نسخه دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد.

الكومي يرد علي فوزي لقجع

أكد إيهاب الكومي، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" سمعت ما قالع فوزي لقجع، وخطاب استضافة المباراة ليست كما تم تداولها".

وتابع: "يوم تسلمنا اتحاد الكرة ثاني يوم كنا في مران المنتخب، وبعدها سافرت البعثة إلى الكاميرون، والأمر قتل بحثا ووزارة الشباب والرياضة فتحت تحقيق".

وواصل: "الخطاب وصل إلى الجبلاية في بداية تسلمنا العمل، وكنت مخطئ عندما قولت أن الأمر كان منذ وجود هاني أبو ريدة، وباعتبارنا مجلس جديد كنا سنسارع بتنظيم البطولة".

واختتم: "الخطأ كان بسبب التأخير وأبو ريدة لم يتردد في مساعدة الكرة المصرية واعتذرنا للأهلي عن هذا الخطأ".