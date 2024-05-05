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أحمد جودة - القاهرة - سجل النجم الأرجنيتيني ليونيل ميسي، رقما قياسيا غير مسبوق في الدوري الأمريكي، بعدما سجل هدفا وصنع 5 أهداف ليقود فريقه إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز 6/ 2 فجر اليوم الأحد.

3 أرقام قياسية لميسي في ليلة واحدة

وضرب ميسي 3 أرقام قياسية من خلال المباراة، الأول هو المساهمة في 6 أهداف، والثاني صناعة 5 أهداف في لقاء واحد.

أما الثالث فهو أن الأهداف ال5 التي صنعها جاءت في شوط واحد.

ونجح ميسي الفائز بجائزة لاعب الشهر في أبريل/ نيسان الماضي، في التسجيل وصناعة الأهداف في 6 مباريات متتالية.

وسجل المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، الشريك السابق لميسي في خط هجوم برشلونة، 3 أهداف (هاتريك) وأضاف ماتياس روخاس هدفين لإنتر ميامي.

ويقتسم ميسي وسواريز صدارة قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف لكل منهما، ليمنحا إنتر ميامي صدارة المجموعة الشرقية برصيد 24 نقطة.

