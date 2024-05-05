الرياضة

3 أرقام قياسية لميسي في ليلة واحدة

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أحمد جودة - القاهرة - سجل النجم الأرجنيتيني ليونيل ميسي، رقما قياسيا غير مسبوق في الدوري الأمريكي، بعدما سجل هدفا وصنع 5 أهداف ليقود فريقه إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز 6/ 2  فجر اليوم الأحد.

3 أرقام قياسية لميسي في ليلة واحدة

وضرب ميسي 3 أرقام قياسية من خلال المباراة، الأول هو المساهمة في 6 أهداف، والثاني صناعة 5 أهداف في لقاء واحد.

أما الثالث فهو أن الأهداف ال5 التي صنعها جاءت في شوط واحد.

ونجح ميسي الفائز بجائزة لاعب الشهر في أبريل/ نيسان الماضي، في التسجيل وصناعة الأهداف في 6 مباريات متتالية.

وسجل المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز، الشريك السابق لميسي في خط هجوم برشلونة، 3 أهداف (هاتريك) وأضاف ماتياس روخاس هدفين لإنتر ميامي.

ويقتسم ميسي وسواريز صدارة قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف لكل منهما، ليمنحا إنتر ميامي صدارة المجموعة الشرقية برصيد 24 نقطة.
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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