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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع جناح أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إذا سمحت الميزانية بذلك، ويدرس النادي عدة خيارات.

برشلونة يفاضل بين ثنائي ناري لتدعيم خط الهجوم

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يفضل برشلونة التعاقد مع نيكو ويليامز، نجم أتلتيك بلباو، على ضم داني أولمو، لاعب لايبزيج.

يمتاز نيكو ويليامز بقدرته على التألق في المساحات واستغلال الفرص من وضع الثبات، بالإضافة إلى تفوقه في مواقف "واحد ضد واحد". وما يميز نيكو عن أولمو هو قدرته على استخدام كلتا قدميه، وتنوع مهاراته التي تجعله قادرًا على اللعب كجناح على الخط أو من خلال الاختراقات داخل الملعب.

أما بالنسبة لداني أولمو، فهو يمتلك القدرة على اللعب في مركز رأس الحربة، ولكن يتفوق نيكو في سرعة تغيير الإيقاع.

وفيما يتعلق بالعمر، فإن نيكو يبلغ من العمر 21 عامًا، مما يعني أن أمامه مستقبل طويل، ويظل محتفظًا بقيمته التسويقية حتى لو بقي في برشلونة لمدة 7 سنوات. أما أولمو، البالغ من العمر 26 عامًا، فهو في سن مثالي حاليًا، ولكنه قد يفقد جزءًا من قيمته السوقية العالية بعد 4 أو 5 سنوات.

من الناحية المالية، يبلغ الشرط الجزائي في عقد نيكو مع أتلتيك بيلباو 50 مليون يورو، بينما تصل قيمة فسخ عقد أولمو إلى 60 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، يتلقى نيكو راتبًا أقل من أولمو، وهذا ما يجعله خيارًا أكثر جاذبية لبرشلونة الذي يعاني من قيود قانون اللعب المالي النظيف.

بهذه المعطيات، يفاضل برشلونة بين هذين الخيارين، مع تفضيل نيكو ويليامز، نظرًا لمزاياه على المستويين الفني والاقتصادي، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن المالي للفريق