نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يدفع لابورتا لحسم صفقة نجم البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، يريد التعاقد مع نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تشافي مصمم على ضم بيرناردو سيلفا

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن تشافي طالب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بضرورة التعاقد مع البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي.

وقالت الصحيفة، بأن تشافي مصمم على ضرورة جلب سيلفا إلى صفوف الفريق الكتالوني لتدعيمه بقوة في الموسم القادم.

يذكر أن برشلونة خيرا أمام جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليحصد بذلك ريال مدريد لقب الليجا للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه.

