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أحمد جودة - القاهرة - ماذا ينتظر صلاح أمام توتنهام في قمة الدوري الإنجليزي؟ "أرقام قياسية جديدة"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهة صعبة أمام ضيفه توتنهام هوتسبير، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج 2023-2024.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد.



- رقم قياسي جديد ينتظر صلاح أمام توتنهام

إذ تمكن صلاح من المساهمة مع ليفربول في صناعة هدف أمام توتنهام، سيكون اللاعب الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي، يصل إلى رقم 10 أهداف في الصناعة والتسجيل على 3 مواسم.

في حالة نجح محمد صلاح في تسجيل هدف ضد توتنهام، سيصل الهدف رقم 9 في شباك النادي اللندني، ليصبح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف في شباك توتنهام، متفوقا على روجر هانت وكيني دالجليش وإيان راش (8 أهداف).

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي

وتعتبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي صاحبة حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

