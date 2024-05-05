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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة ليفربول و توتنهام بث مباشر مجانا .. مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024

شاهد مباراة ليفربول و توتنهام بث مباشر مجانا .. مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024.. يشهد ملعب أنفيلد العريق مساء اليوم، الأحد 5 مايو 2024، مواجهة نارية تجمع بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول و توتنهام خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ملحمة أنفيلد: ليفربول يواجه توتنهام في معركة نارية لحسم التأهل الأوروبي

تأتي هذه المباراة في ظلّ صراع محتدم على حجز بطاقات التأهل الأوروبي، حيث يحتل ليفربول المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة للنجم المصري محمد صلاح، حيث يسعى لتحقيق رقم تاريخي بتسجيله الهدف التاسع في آخر 13 مباراة في الدوري الإنجليزي مع ليفربول.



وتشهد المباراة تواجد أسماء لامعة على أرض الملعب، أمثال محمد صلاح، فيرجيل فان ديك، ترينت ألكسندر أرنولد من جانب ليفربول، بينما يتواجد هاري كين، سون هيونغ مين، بيير إيميل هوبيرغ من جانب توتنهام.

لا شك أن هذه المباراة ستكون بمثابة ملحمة كروية حقيقية، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحسم التأهل الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

تستعد جماهير الكرة لمشاهدة مباراة نارية تجمع بين ليفربول وتوتنهام، في إطار الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد العريق، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الموافق 7:30 مساءً بتوقيت السعودية والإمارات.

ويمكن للجماهير في ليبيا والسودان متابعة المباراة في الساعة 5:30 مساءً، بينما تنطلق صافرة البداية في قطر والكويت الساعة 6:30 مساءً.

ويُمكن لمُحبي كرة القدم في الأردن مشاهدة المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً، بينما تُذاع في المغرب والجزائر وتونس في الساعة 4:30 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

يُمكن لمُحبي كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام، التي تُقام اليوم في إطار الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات beIN Sports، التي تمتلك الحق الحصري في بث مباريات الدوري هذا الموسم.

وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD، مع وجود عدد من المعلقين المميزين، مثل المعلق التونسي عصام الشوالي.

بالإضافة إلى ذلك، تُقدم beIN Sports خدمة البث المباشر عبر الإنترنت، والتي تُتيح للمُشاهدين متابعة المباراة من أي مكان وعلى أي جهاز.

جدول ترددات قناة beIN Sports 1 الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معدل الترميز نايل سات 11252 عمودي 27500 6 عرب سات 10795 أفقي 27500 6 بدر 4 12034 أفقي 27500 6

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة ليفربول

في حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو- كريستيان روميرو- ميكي فان دي فن- إيمرسون رويال.

الوسط: بيسوما- باب سار.

أمامهما: جيمس ماديسون- هيونج مين سون- ديان كولوسيفسكي.

الهجوم: ريتشارليسون.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة توتنهام

في حراسة المرمى: أليسون بيكير.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد-كوانساه-إبراهيما كوناتي-أندرو روبيرتسون.

الوسط: واتارو إيندو- ماك أليستر- دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح-كودي جاكبو- لويس دياز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي



يأتي ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي اليوم كما يلي:

يحتل ليفربول الذي يحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 75 نقطة.

ويأتي توتنهام في المركز الخامس من ترتيب الدوي الإنجليزي برصيد 60 نقطة.