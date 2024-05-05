نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل يحسم موقفه من أنباء استمراره مع بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مدرب فريق بايرن ميونخ الأول لكرة القدم، توماس توخيل، بوضوح عن مستقبله مع النادي، مؤكدًا أنه سيغادر في نهاية الموسم الحالي، على الرغم من الطلبات المتكررة من جانب الجماهير لبقائه، وتمت الموافقة على رحيله بسبب الأداء المتقلب للفريق وفقدان لقب الدوري الألماني.

توخيل يحسم موقفه من أنباء استمراره مع بايرن ميونخ

رئيس النادي، هيربرت هاينر، أكد أن توخيل لن يظل في النادي للموسم المقبل، مما يشير إلى أن القرار بشأن مستقبله قد حُسم بالفعل.

على الرغم من البحث المكثف عن مدرب جديد منذ قرار الانفصال الذي تم قبل عدة أشهر، أبدى توخيل إحباطه من هذا الوضع، وأشار إلى أنه لم يكن البحث عن بديل يبدأ بعد قراره بالرحيل، بل كانت هذه العملية جارية منذ مدة، مما زاد من مشاعر الإحباط لديه.

وفي تصريحه لشبكة "سكاي سبورتس"، أكد توخيل أن أي محاولة من النادي لثنيه عن قراره بالرحيل لن تؤثر عليه، مؤكدًا أن قراره نهائي وواضح.