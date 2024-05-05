نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بايرن ميونخ يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه سيرجي جنابري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، رسالة قوية إلى ريال مدريد الإسباني، قبل مواجهة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز آرينا" معقل الفريق البافاري، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال جنابري:"يجب علينا أن نقتلهم في مباراة الإياب على ملعبهم".

وأضاف:"ريال مدريد؟ ربما كان بإمكاننا تسجيل هدف أو هدفين آخرين في مباراة الذهاب. علينا أن نفعل ما هو أفضل عندما يتعلق الأمر بتحويل فرصنا".

وأكمل نجم البايرن:"‏ "كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا. أعتقد أننا قدمنا ​​أداءً جيدًا حتى آخر 15 دقيقة عندما استقبلنا هدفين. ولكن قبل ذلك كانت لدينا فرص للفوز بالمباراة. حاولنا البقاء معًا في كتلة واحدة وابحث عن الفرص وأعتقد أننا قدمنا ​​أداءً جيدًا في أغلب فترات المباراة حتى آخر 15 دقيقة".

‏وأتم تصريحات قائلًا:"وعن ركلة الجزاء: "لقد ضربني بشكل واضح في عيني، لم أسقط دون سبب وشعرت بالتلامس".

