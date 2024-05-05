نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. مفاجآت منتظرة بقائمة منتخب مصر في معسكر يونيو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، يتم حاليًا العمل على اختيار التشكيلة النهائية التي ستشارك في معسكر يونيو القادم.

يتمثل هذا الاختيار في معضلة اختيار بين 32 لاعبًا مميزًا، حيث يُعتبر أداؤهم مع أنديتهم مؤشرًا مهمًا لاختيارهم في القائمة النهائية، من المتوقع أن تشهد هذه القائمة بعض المفاجآت وظهور لاعبين جدد تحت قيادة حسام حسن.

مفاجآت منتظرة بقائمة منتخب مصر

من بين اللاعبين المرشحين للانضمام إلى المنتخب، يبرز ثلاثي الزمالك ناصر ماهر، نبيل عماد دونجا، وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى لاعب وسط الإسماعيلي عمر الساعي. كما يُرجح أن يتم استدعاء أربعة حراس مرمى للمعسكر، مع إمكانية عودة محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة، وذلك بالتزامن مع تألق مصطفى شوبير في الفترة الحالية.

تشير التوقعات إلى أن تشمل القائمة النهائية للمنتخب المصري لمعسكر يونيو المقبل اللاعبين التالية: