نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش يقود تشكيل إينتراخت في مواجهة باير ليفركوزن بالدوري الألماني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي اينتراخت فرانكفورت لمواجهة باير ليفركوزن وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر الدوري الألماني.
وأعلن دينو توبمولر المدير الفني لـ آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه باير ليفركوزن والذي جاء كالاتي:-
حراسة المرمى: كيفين تراب
خط الدفاع: ويليان باتشو – روبين كوخ – توتا – نيلس نكونكو
خط الوسط: إلياس سخيري – ماريو جوتزة – فارس شعيبي – جونيور إبيمبي
خط الهجوم: هوجو إكيتيكي – عمر مرموش
ترتيب الفريقين
واستطاع ليفركوزن حصد بطولة الدوري ليتواجد على الصدارة برصيد 81 نقطة بفارق 12 نقطة عن بايرن ميونيخ الوصيف.
بينما يأتي اينتراخت فرانكفورت المركز السادس برصيد 45 نقطة.
موعد المباراة
تنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.