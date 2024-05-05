تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الذي سيواجه بايرن ميونخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز آرينا" معقل الفريق البافاري، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

يلتقي الفريق الملكي مع ضيفه العملاق البافاري، مساء، الأربعاء القادم الموافق 8 مايو 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ناتشو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال.

خط الوسط: تشوامبني "كامافينجا" - توني كروس - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور.

