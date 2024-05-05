نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب يعلق على عودة صلاح لتشكيل ليفربول الأساسي ضد توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدلى المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول بتصريح قوي بشأن عودة النجم المصري محمد صلاح للتشكيل الأساسي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.

وانطلقت مباراة ليفربول أمام نظيره توتنهام هوتسبير مساء اليوم في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة في الجولة 35 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية له نقلتها صحيفة بي بي سي البريطانية عن عودة صلاح لتشكيل الريدز الأساسي:" لقد قضى أسبوع جيد في التدريب".

وأكد مدرب ليفربول:" هذا ما نريده وما يريده، لذلك لم يكن هناك أي شئ على الإطلاق، لا شك فيما حدث ابتداءًا من اليوم".

ويذكر أن كلوب كان قد دخل في مشادة حادة مع محمد صلاح في لقاء وست هام يونايتد الماضي في البريميرليج بسبب دخوله بديلا في هذه المباراة.

