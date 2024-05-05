نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونسيساو يقترب.. آخر تطورات ملف المدرب الجديد في ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن آخر تطورات ملف المدرب الجديد الذي سيقوده الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي في الموسم المقبل.

واستقرت إدارة الروسونيري على رحيل ستيفانو بيولي مدرب ميلان عن الفريق في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد فشل المدرب في حصد أي بطولة هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الايطالية، فإن إدارة ميلان تسعي للتعاقد مع سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو البرتغالي لقيادة الفريق اللومباردي في الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة بأن خورخي مينديز وكيل أعمال كونسيساو يضغط بقوة لتعيين مدرب بورتو مديرا فنيا لميلان.

وأوضحت الصحيفة بأن كونسيساو سيجتمع خلال الأيام القادمة مع فيلاس بواش رئيس نادي بورتو لحسم مصيره مع الفريق البرتغالي.

