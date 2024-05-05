هدف محمد صلاح أمام توتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - سجل محمد صلاح لاعب ليفربول هدف التقدم لصالح الريدز أمام توتنهام هوتسبير في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف محمد صلاح أمام توتنهام

وجاء الهدف في الدقيقة 16، بعد عرضية من كودي جاكبو من على حدود منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها صلاح برأسية، لم يتمكن الحارس فيكاريو من إبعادها لترطم بيده وتسكن الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الريدز.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي: