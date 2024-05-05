نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة حسين لبيب.. مجلس إدارة الزمالك يؤازر اللاعبين قبل مواجهة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والدكتور حسام المندوة أمين الصندوق وأحمد سليمان وعمرو أدهم وحسين السيد ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة النادي على التواجد في ستاد برج العرب، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة سموحة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

و يضم تشكيل الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين وأحمد رفاعي وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد مصطفى "زيزو" وناصر منسي.