تصريح قوي من مبابي بشأن موقعة بروسيا دورتموند

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أحمد جودة - القاهرة - علق النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان على مواجهة نظيره بروسيا دورتموند الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريح مبابي بشأن موقعة دورتموند

ومن المقرر أن يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره بروسيا دورتموند الألماني مساء يوم الثلاثاء القادم في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأكد مبابي في تصريحات نقلتها لوبارزيان الفرنسية:" الضغط أمر طبيعي لأن هناك مقعد في نهائي دوري الأبطال هذا لايمكن تجاهله، خاصة عندما تعرف التزامات النادي في المنافسة".

وتابع:" نحن ندرك الضغط لكن المجموعة هادئة للغاية، نحن واثقون ونحن على يقين من أننا سنقلب هذه النتيجة وأننا سنتأهل للنهائي".

وكان فريق بروسيا دورتموند الألماني حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.