نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل نجم بايرن ميونخ حال غيابه أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق أحد لاعبي بايرن ميونخ، بمواجهة ريال مدريد الحاسمة في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء الأربعاء.

غموض موقف إيريك داير من مباراة ريال مدريد

أشارت شبكة “توك سبورت” إلى غموض مشاركة إيريك داير ضد ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تعرضه لإصابة في الرأس أمام شتوتجارت في الدوري الألماني.

وتعد إصابة المدافع إيريك داير، ضربة موجعة لخط دفاع بايرن ميونخ قبل مباراته القوية ضد ريال مدريد في البطولة الأوروبية.

ويستعيد فريق بايرن ميونخ، خدمات مدافعه الهولندي ماتياس دي ليخت في مواجهة ريال مدريد القادمة بعد تعافيه من الإصابة.

وفي حال غياب داير، سيعتمد الجهاز الفني لبايرن ميونخ على جهود دي ليخت بجوار كيم مين جاي في خط الدفاع بالتشكيل الذي سيبدأ مواجهة ريال مدريد المرتقبة على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

ويحل فريق بايرن ميونخ، ضيفًا على ريال مدريد بملعب "سانتياجو برنابيو"، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

وانتهى لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما على ملعب "أليانز أرينا" معقل البافاري.