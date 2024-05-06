نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024 قبل مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد أمام نظيره كريستال بالاس.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024 قبل مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- آرسنال: 83 نقطة.

2- مانشستر سيتي: 82 نقطة.

3- ليفربول: 78 نقطة.

4- أستون فيلا: 67 نقطة.

5- توتنهام: 60 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد: 56 نقطة.

7- تشيلسي: 54 نقطة.

8- مانشستر يونايتد: 54 نقطة.

9- وست هام: 49 نقطة.

10- بورنموث: 48 نقطة.

11- برايتون: 47 نقطة.

12- وولفرهامبتون: 46 نقطة.

13- فولهام: 44 نقطة.

14- كريستال بالاس: 40 نقطة.

15- إيفرتون: 37 نقطة.

16- برينتفورد: 36 نقطة.

17- نوتنجهام فورست: 29 نقطة.

18- لوتون تاون: 26 نقطة.

19- بيرنلي: 24 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 16 نقطة.