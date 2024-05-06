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أحمد جودة - القاهرة - تويتر لايف الهلال اليوم.. مشاهدة بث مباشر الأهلي × الهلال Twitter بدون تقطيع في دوري روشن

تويتر لايف الهلال اليوم.. مشاهدة بث مباشر الأهلي × الهلال Twitter دون تقطيع في دوري روشن.. يلتقي فريق الهلال السعودي بنظيره الأهلي على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي، ويحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الأهلي، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 28 من منافسات الدوري السعودي 2024، وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة في الـ19 من أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب انشغال فريق الهلال بمواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

تويتر لايف الهلال اليوم.. مشاهدة بث مباشر الأهلي × الهلال Twitter دون تقطيع في دوري روشن

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الأهلي والهلال اليوم

تويتر لايف الهلال اليوم.. مشاهدة بث مباشر الأهلي × الهلال Twitter دون تقطيع في دوري روشن.. وجاء ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ30، يحتل الهلال المركز الأول برصيد 83 نقطة من 29 مباراة. فاز الهلال في 27 مباراة وتعادل في مبارتين، ولم يتعرض لأي هزيمة في هذا الموسم. سجل لاعبوه 89 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، أما الأهلي، فيحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة من 16 مباراة. تعادل الأهلي في 7 مباريات وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 58 هدفًا واستقبلت شباكه 31 هدفًا.

موعد مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي

تويتر لايف الهلال اليوم.. مشاهدة بث مباشر الأهلي × الهلال Twitter دون تقطيع في دوري روشن.. وستنطلق مباراة الأهلي والهلال في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال اليوم

تويتر لايف الهلال اليوم.. مشاهدة بث مباشر الأهلي × الهلال Twitter دون تقطيع في دوري روشن.. وسيتم نقل مباراة الأهلي والهلال عبر قناة ssc1 HD، وهي القناة الحصرية لنقل مباريات الدوري السعودي.

معلقو مباراة الأهلي × الهلال

تويتر لايف الهلال اليوم.. مشاهدة بث مباشر الأهلي × الهلال Twitter دون تقطيع في دوري روشن.. وتم تكليف فارس عوض ومحمد حسين أضرضور بمهمة التعليق على أحداث المباراة في شبكة قنوات ssc.

أسباب تأجيل مباراة الأهلي × الهلال

وكان يفترض أن تقام المباراة منذ أسبوعين، غير أن التأجيل المفاجئ لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال والعين بسبب العاصفة التي ضربت الإمارات تسبب في تأجيل الكلاسيكو السعودي، مما أثار جدلًا كبيرًا واعتراضات كثيرة بما في ذلك من الأهلي نفسه.

وبالنسبة لكتيبة المدرب ماتياس يايسله، فإنها فرصة مثالية لتقديم إنجاز هذا الموسم، من خلال إيقاف سلسلة اللا هزيمة التي يعيشها الهلال في الدوري السعودي والممتدة على مدار 29 جولة حتى الآن، بجانب الابتعاد بالمركز الثالث عن الثنائي التعاون والاتحاد، ومعها الاقتراب أكثر من التأهل لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي وترتيب دوري روشن 2024

تويتر لايف الهلال اليوم.. مشاهدة بث مباشر الأهلي × الهلال Twitter دون تقطيع في دوري روشن.. والهلال من جهته يُريد الفوز من أجل أن يصبح على بعد نقطة واحدة من التتويج بصورة رسمية بلقب دوري روشن، ولكن كالعادة فمهمته لن تكون سهلة أمام أحد أعرق وأقوى الأندية في السعودية، وفي هذا التقرير نستعرض في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024 وكيفية مشاهدتها عبر التلفزيون والإنترنت وأكثر من ذلك.

موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024

تويتر لايف الهلال اليوم.. مشاهدة بث مباشر الأهلي × الهلال Twitter دون تقطيع في دوري روشن.. ويأتي موعد مباراة الهلال والأهلي هو الإثنين الموافق 6 مايو 2024 على ملعب "الجوهرة المشعة"، ووتنطلق صافرة بداية الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024

تويتر لايف الهلال اليوم.. مشاهدة بث مباشر الأهلي × الهلال Twitter دون تقطيع في دوري روشن.. وتُذاع مباريات الدوري السعودي 2023 على قنوات SSC ويمكنك المشاهدة مجانًا بتقنية "SD"، لكن عليك الاشتراك للمشاهدة بتقنية "HD"، وستكون القناة الناقلة لمباراة الهلال والأهلي هي الأولى SSC 1.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024

ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي عبر وسيلة واحدة في دوري روشن السعودي 2024، وهي تطبيق شاهد، ويمكنك متابعة المباراة مجانًا بتقنية SD، لكن إذا أردت متابعة المباراة بالتقنية فائقة الجودة، عليك الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

معلق مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024

ويمكنك متابعة مباراة الهلال والأهلي في الجولة 28 من الدوري السعودي بصوت المعلق فارس عوض أو المعلق محمد حسين من خلال قناة SSC1 HD المشفرة.

تشكيل الأهلي ضد الهلال اليوم

ولا يتوقع أن يُجري يايسله تعديلات على كتيبته التي فازت على ضمك 4-1 في الجولة الماضية من الدوري السعودي، ليبدأ مباراة الهلال بالتشكيل الآتي:

تشكيلة الأهلي ضد الهلال: 4-2-3-1 إدوارد ميندي روجير إيبانيز ميريه ديميرال عبدالباسط هندي عبدالله العمار زياد الجهني فرانك كيسي رياض محرز روبيرتو فيرمينو ألان سان ماكسيميان فراس البريكان

تشكيل الهلال ضد الأهلي اليوم

ويتسلح الهلال بهدافه الأول ألكسندر ميتروفيتش العائد من الإصابة والذي أحرز هدفًا أمام التعاون بالجولة الماضية، على أن يخوض جورجي جيسوس المباراة بالتشكيل الآتي:

تشكيلة الهلال ضد الأهلي: 4-3-3 ياسين بونو سعود عبدالحميد علي البليهي كاليدو كوليبالي محمد البريك روبن نيفيز محمد كنو ميلنكوفيتش سافيتش ميشيل ديلجادو ألكسندر ميتروفيتش مالكوم

طرق حجز تذاكر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024

كما يمكنك شراء تذاكر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024 من خلال منصة "وي بوك" وتبدأ الأسعار من 20 ريالًا سعوديًا فقط على أن تكون التذكرة الأغلى بـ 5 آلاف ريال في منصة كبار الزوار.. ويمكنك متابعة تويتر لايف الهلال اليوم.. مشاهدة بث مباشر الأهلي × الهلال Twitter دون تقطيع في دوري روشن