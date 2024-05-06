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أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، مستاء من المعاملة التي يلقاها من تشافي هيرنانديز مدرب البرسا.

نجم برشلونة يهاجم تصرفات تشافي

ووفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن البرازيلي فيتور روكي متأثر بشدة من وضعه بالفريق ولا يفهم سبب ما يحدث له، هو يرى كيف يتم تفضيل فيران توريس ومارك غويو عليه".

‏وقالت الصحيفة الإسبانية أن روكي يعيش وقتًا سيئًا رغم أنه يُحاول إخفاء حزنه ولكنه يعيش مكتئبًا جدًا حتى في المنزل.

وأوضحت الصحيفة أن المقربون من روكي يقولون أن تشافي لا يتحدث معه أبدًا وأن التواصل بينهم مقطوع.

