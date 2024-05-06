نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون رغبة تشافي.. برشلونة يتحرك لبيع هذا الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت إدارة برشلونة، التحرك من أجل بيع اثنين من لاعبيه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية، لإنعاش خزينة النادي بمبلغ مادي يساعد في إبرام صفقات جديدة.

تشافي يريد بقاء جارسيا

وحسب ما أوردته صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن نادي برشلونة مستعد للتفاوض مع جيرونا من أجل بيع الثنائي إيريك جارسيا وروميو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية إن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، يريد بقاء إيريك جارسيا ضمن قائمة الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى إن الوضع الاقتصادي قد يجبر النادي على بيع جارسيا بمقابل مادي قيمته 15 مليون يورو.

وانضم المدافع الإسباني جارسيا صاحب الـ23 عامًا، إلى جيرونا في صيف العام الماضي على سبيل الإعارة من برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.

أما أوريول روميو فقد انضم إلى برشلونة في صيف 2023 قادمًا من جيرونا مقابل 5 ملايين يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.