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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 21 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مهند لاشين - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد سامي - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - عمر رمضان - دودو الجباس - مروان حمدي.

