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أحمد جودة - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بالدوري.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام بيراميدز بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

وسط: غنام محمد، ايموراني حساني، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع.

هجوم: علي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، احمد كباكا، محمد صادق، محمد محمود، محمد ربيعة، ايبا، خالد رضا، أحمد عاطف، باسم علي

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على نظيره فريق بيراميدز ضمن منافسات الأسبوع ال٢١ من دوري نايل.